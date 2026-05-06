ua en ru
Ср, 06 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК

09:32 06.05.2026 Ср
2 хв
Посадовця ТЦК затримали на "гарячому"
aimg Олена Чупровська
СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК Фото: у Житомирі затримали керівника ТЦК (facebook.com SecurSerUkraine)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Керівника Житомирського обласного ТЦК та СП затримали на хабарі - він брав гроші з підприємця, щоб не мобілізовувати його працівників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Читайте також: Сирський відсторонив начальника Одеського ТЦК

Схема хабарів

Чиновник налагодив систему: брав гроші з власника місцевої компанії і в обмін обіцяв не мобілізовувати його працівників призовного віку.

Після кожної виплати посадовець отримував від бізнесмена списки персоналу - людей, яких треба було "прикрити" від перевірок мобільних груп ТЦК, поліції та на блокпостах.

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦКФото: в СБУ показали момент затримання (https://t.me/SBUkr/17486)

Затримання

Співробітники СБУ поетапно фіксували злочини чиновника. Затримали його після того, як він отримав чергову суму від "замовника".

Слідчі повідомили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією зі сторінки Житомирського ОТЦК та СП, установу очолює полковник Олексій Трофіменко.

СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦКФото: полковник Олексій Трофіменко (facebook.com/zt.otck)

Його призначили начальником Житомирського обласного ТЦК та СП у жовтні 2025 року наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ.

До цього, з жовтня 2023 по вересень 2025 року, він очолював Полтавський обласний ТЦК та СП. Народився у Сумах у 1974 році, закінчив Сумське вище артилерійське училище.

Трофіменко має бойовий досвід - з 2014 до 2023 року воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині, зокрема й після початку повномасштабного вторгнення. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.

Нагадаємо, 21 квітня в Одесі СБУ затримала вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного після погоні зі стріляниною на вулиці Балківській.

За даними джерел РБК-Україна, фігуранти вимагали 50 тисяч доларів.

Також ми писали, що НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на хабарі. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за закриття кримінальної справи - через посередника-адвоката.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Служба безпеки України ТЦК Хабар Затримання
Новини
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Росія порушила режим "тиші": що відомо про атаку на Харків, Запоріжжя і не тільки
Аналітика
15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події 15 років за "потрібну адресу". Репортаж із колонії, де сидять коригувальниці російських ракет