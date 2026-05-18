Били за відмову від флюорографії: на Прикарпатті працівників ТЦК судитимуть за катування

19:25 18.05.2026 Пн
Один з постраждалих від дій військкомів переніс складну операцію
Валерій Ульяненко
Ілюстративне фото: зловмисникам загрожує до 12 років тюрми (Getty Images)
Керівника районного ТЦК на Івано-Франківщині та трьох його підлеглих судитимуть за катування мобілізованих чоловіків. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань (ДБР).

Під час досудового розслідування слідчі встановили два факти катування мобілізованих. В одному з епізодів працівники ТЦК застосували силу до чоловіка, який відмовився проходити флюорографію. Потерпілого вивели в коридор лікарні, де один із фігурантів утримував його, а інший бив по голові металевим жетоном, затиснутим у кулаці.

Далі ще один військовослужбовець кілька разів ударив його в область печінки, намагаючись залякати. Чоловіка привезли до приміщення ТЦК, де продовжили бити, внаслідок чого у нього діагностували перелом ребра та інші тілесні ушкодження.

В іншому епізоді троє фігурантів силоміць утримували чоловіка, поки керівник ТЦК завдавав йому ударів. Ті, хто тримав потерпілого, також били його руками й ногами, після чого зняли з нього одяг і залишили лежати на бетонній підлозі.

Фото: затримання керівника ТЦК (dbr.gov.ua)

Далі чоловіка силоміць завели до кабінету рентгенографії, двічі бризнувши в обличчя зі сльозогінного балончика. Через отримані важкі травми потерпілий переніс складну операцію з видалення одного з органів.

Скарги громадян та нардепів

ДБР розпочало розслідування після скарг громадян і народних депутатів щодо побиття, катування та вимагання грошей в одному з прикарпатських ТЦК. Після офіційних публікацій у медіа до правоохоронних органів почала звертатися ще більша кількість осіб, які постраждали від дій цієї групи військовослужбовців на чолі з керівником.

Дії керівника військкомату та трьох його підлеглих кваліфікували за ч. 3 ст. 127 КК України (катування, вчинене представником держави). Обвинувальний акт уже направлено до суду, а фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі суд обрав усім чотирьом зловмисникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці провели масштабні обшуки у посадовців ТЦК по всій Україні. В межах слідчих дій було виявлено факти незаконного збагачення та порушення у деклараціях.

Крім того, в Одесі співробітники СБУ затримали вісьмох представників Пересипського ТЦК та одного дільничного поліцейського. Зловмисники вимагали велику суму у валюті.

30 гривень за поїздку: у Києві хочуть кардинально переглянути тарифи на проїзд
Заброньовані підприємства генерують 60% податків: інтерв'ю з Олексієм Соболевим
