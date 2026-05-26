ua en ru
Вт, 26 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

СБУ задержала мэра в Одесской области на взятке: РБК-Украина узнало имя

14:05 26.05.2026 Вт
2 мин
Мэр одного из городов Одесской области попался на взятке
aimg Елена Чупровская aimg Юлия Акимова
СБУ задержала мэра в Одесской области на взятке: РБК-Украина узнало имя Фото: мэр Килии Вячеслав Чернявский (facebook.com_KiliyaOTG)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Службу безопасности Украины задержала городского голову в Одесской области - он требовал деньги за подписи на разрешения для иностранной компании, которая строила ветроэлектростанцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: Били за отказ от флюорографии: на Прикарпатье работников ТЦК будут судить за пытки

В СБУ имя чиновника не называют. Однако, как узнало РБК-Украина от источников в правоохранительных органах, речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском.

35 тысяч долларов за разрешения

Мэр, по данным следствия, требовал 35 тысяч долларов от представителя компании с иностранными инвестициями. За эти деньги он обещал без лишних препятствий согласовать всю разрешительную документацию на строительство ветроэлектростанции в портовом городе.

Проект должен был стать дополнительным источником электричества для жилых домов, больниц, школ и детских садов общины.

СБУ задержала мэра в Одесской области на взятке: РБК-Украина узнало имяФото: СБУ задержала мэра в Одесской области за взятку при строительстве ветростанции (t.me/SBUkr)

Задержали на передаче денег

Сотрудники СБУ задокументировали действия чиновника и задержали его в момент получения взятки.

Ему сообщили подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - это получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении мэра от должности. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщало РБК-Украина, суд избрал меры пресечения руководителям Нацполиции, которых подозревают в крышевании нелегального "пикантного бизнеса". Дело касается организованной схемы защиты незаконных заведений со стороны полицейских "топов".

Напомним, как сообщало РБК-Украина, СБУ задержала в.и.о. руководителя Житомирского областного ТЦК на взятке. Он брал деньги с предпринимателя в обмен на защиту его работников от мобилизации. Чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Взятка Задержание
Новости
Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Китай сделал заявление об угрозах россиян бить по Киеву
Аналитика
Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Налог на посылки как ультиматум МВФ: почему Украина рискует миллиардами