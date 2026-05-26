СБУ задержала мэра в Одесской области на взятке: РБК-Украина узнало имя
Службу безопасности Украины задержала городского голову в Одесской области - он требовал деньги за подписи на разрешения для иностранной компании, которая строила ветроэлектростанцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В СБУ имя чиновника не называют. Однако, как узнало РБК-Украина от источников в правоохранительных органах, речь идет о мэре Килии Вячеславе Чернявском.
35 тысяч долларов за разрешения
Мэр, по данным следствия, требовал 35 тысяч долларов от представителя компании с иностранными инвестициями. За эти деньги он обещал без лишних препятствий согласовать всю разрешительную документацию на строительство ветроэлектростанции в портовом городе.
Проект должен был стать дополнительным источником электричества для жилых домов, больниц, школ и детских садов общины.
Фото: СБУ задержала мэра в Одесской области за взятку при строительстве ветростанции (t.me/SBUkr)
Задержали на передаче денег
Сотрудники СБУ задокументировали действия чиновника и задержали его в момент получения взятки.
Ему сообщили подозрение по части 4 статьи 368 Уголовного кодекса Украины - это получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.
Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранении мэра от должности. Чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
