Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет про Крым

Об этом шла речь в его видеообращении .

"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - заявил президент.

Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.

"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.