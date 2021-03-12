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Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет про Крым

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 21:01
Зеленский: забудьте о том, что Украина забудет про Крым Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский прокомментировал утверждения Советом нацбезопасности и обороны государственной Стратегии деоккупации Крыма. Глава государства посоветовал забыть, что Украина забудет об оккупированном Россией Крыме.

Об этом шла речь в его видеообращении.

"Утверждена государственная Стратегия деоккупации и реинтеграции Крыма и Севастополя. Тем, кто на что-то рассчитывал, могу сказать: забудьте о том, что Украина забудет о Крыме", - заявил президент.

Зеленский добавил, что нужно также разобраться с вопросом: кто создал условия для оккупации Крыма.

"Вместе с тем, когда мы говорим о деоккупации, логично также разобраться: кто и как создал условия для оккупации? И речь не только о 2014 годе, но и о принятии так называемых Харьковских соглашений", - подчеркнул он.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки засідань Ради національної безпеки і оборони...

Posted by Офіс Президента України on Friday, March 12, 2021

Напомним, государственную Стратегию деоккупации Крыму утвердили на вчерашнем заседании СНБО. Секретарь СНБО рассказал, что эта стратегия будет публичной и будет иметь официальный перевод.

Кроме того, вчера СНБО поручил Службе безопасности проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений о продлении срока пребывания российского флота в Украине.

Как писало РБК-Украина, сегодня в рамках расследования в отношении Харьковских соглашений СБУ возбудила уголовное дело по факту государственной измены.

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