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Зеленский о санкциях США против Коломойского: мы работаем над тем, чтобы вернуть деньги в Украину

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 20:57
Зеленский о санкциях США против Коломойского: мы работаем над тем, чтобы вернуть деньги в Украину Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Он заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы вернуть деньги в Украину.

Об этом Зеленский сообщил во время видеообращения.

"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", - заявил он.

По словам Зеленского, без разницы какая фамилия у бизнесмена, однако он должен быть готов работать законно и прозрачно.

"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем - создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - добавил он.

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки засідань Ради національної безпеки і оборони...

Posted by Офіс Президента України on Friday, March 12, 2021

Напомним, ранее США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы на посту главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.

На американские санкции против Коломойского отреагировал Офис президента Украины, поблагодарив за помощь в борьбе с олигархами.

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