Зеленский о санкциях США против Коломойского: мы работаем над тем, чтобы вернуть деньги в Украину
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина поддерживает введение Соединенными Штатами санкций против олигарха Игоря Коломойского. Он заявил, что правительство сейчас работает над тем, чтобы вернуть деньги в Украину.
"Мы поддерживаем это решение и работаем над тем, чтобы вернуть в Украину средства. Чтобы вернуть в Украину справедливость. Ее главный принцип заключается в том мы четко видим разницу между понятиями "большой бизнес" и "олигархический класс", - заявил он.
По словам Зеленского, без разницы какая фамилия у бизнесмена, однако он должен быть готов работать законно и прозрачно.
"А вот фамилии здесь не имеют никакой разницы: Медведчук, Коломойский, Порошенко, Ахметов, Пинчук, Фирташ или любой другой. Важно одно - ты готов работать законно и прозрачно или хочешь и в дальнейшем - создавать монополии, контролировать СМИ, влиять на депутатов и других государственных служащих?Первое - поддерживается. Второе - заканчивается", - добавил он.
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Напомним, ранее США ввели санкции против Коломойского, обвинив его в коррупционных преступлениях во время его работы на посту главы Днепропетровской ОГА. Также сообщалось, что ему и членам его семьи запретили въезд в США.
На американские санкции против Коломойского отреагировал Офис президента Украины, поблагодарив за помощь в борьбе с олигархами.