Харьковские соглашения: СБУ возбудила дело о государственной измене
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело за подготовку, подписание и ратификацию Харьковских соглашений. Дело возбудили по факту государственной измены.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
СБУ открыла уголовное производство в отношении должностных лиц органов государственной власти и начала досудебное расследование обстоятельств подготовки и подписания 21 апреля 2010 года Харьковских соглашений, а также соблюдения регламента и процедур при их утверждения народными депутатами.
"По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава военных формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым", - заявили в спецслужбе.
Напомним, Совет нацбезопасности и обороны на вчерашнем заседании поручил СБУ проверить обстоятельства ратификации Харьковских соглашений украинским парламентом. Харьковские соглашения предусматривали продление срока пребывания Черноморского флота России на территории Украины до 2042 года.
Как писало РБК-Украина, также СБУ поручили проверить всех депутатов 6 созыва, которые причастны к голосованию за ратификацию Харьковских соглашений.
Кто может попасть под проверку СБУ, вы можете прочитать в материале РБК-Украина.