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В Госдуме заявили, что Россия не допустит "отчуждения" Крыма

Новина українською → Москва, Пятница 12 марта 2021 14:47
В Госдуме заявили, что Россия не допустит "отчуждения" Крыма Фото: Леонид Слуцкий (duma.gov.ru)
Автор: РБК-Украина

Российская Федерация не допустит попыток отчуждения оккупированного Крыма, несмотря на украинскую Стратегию деоккупации и реинтеграции. При этом Москва считает, что вопрос территориальной принадлежности полуострова якобы закрыт.

Об этом заявил глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

По его словам, деоккупация и реинтеграция со стороны Украины не сможет отменить итоги крымского "референдума". Он также отметил, что вопрос принадлежности Крыма "закрыт".

"Это главный "кит", который необходимо уяснить Киеву. И никакие попытки отчуждения своих территорий Россия не допустит", - добавил Слуцкий.

Отметим, накануне Совет национальной безопасности и обороны Украины утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции оккупированного Крыма и Севастополя. Документ в ближайшее время будет открыт для общественности.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал "три кита" деоккупации полуострова.

"Три кита для возвращения Крыма: утвержденная сегодня стратегия; консолидация - мы работаем над объединением усилий партнеров на Крымской платформе; синергия - восстановление международного права и, как следствие, восстановление полного суверенитета Украины над Крымом", - отметил он.

Напомним, на этот год запланирован первый международный саммит Крымской платформы.

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