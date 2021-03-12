Украина дает сдачи: Зеленский о решениях СНБО
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал последние решения СНБО. Он пояснил, что таким образом Украина "дает сдачи".
Об этом он заявил в своем видеообращении.
"Не секрет, что последние решения СНБО вызвали резонанс. Одобрение в обществе и возмущение тех, кто находит в решениях СНБО свои фамилию и свой бизнес... Вкратце, я описал бы этот процесс тремя словами - "Украина дает сдачи", - сказал Зеленский.
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По словам президента, власть пресекла попытку расколоть Украину пропагандой и дезинформацией.
"2-го февраля 2021-го года была заблокирована деятельность лиц, которые считали нормой вести бизнес на временно оккупированных территориях Украины и финансировать дезинформационные батальоны, которые атаковали украинцев залпами лжи и манипуляций", - заявил Зеленский.
Санкции против Виктора Медведчука
Зеленский напомнил, что 19 февраля были заблокированы активы, имущество, аннулированы лицензии и разрешения предприятий, связанных с народным депутатом Виктором Медведчуком.
"Также было поручено вернуть в государственную собственность нефтепровод "ПрикарпатЗападтранс". И не менее важно - выяснить при каких обстоятельствах, в 2015 году, в эпоху гетманства всем известно кого, в частной собственности оказался государственный нефтепровод протяженностью почти полторы тысячи километров", - отметил он.
Возвращение "Мотор Сичи" в государственную собственность
Зеленский также прокомментировал последнее решение СНБО, которое приняли 11 марта.
"Также, справедливую и законную реакцию со стороны Украины должны получить и те, кто считал, что не у государства, а в частных руках, может оказаться контрольный пакет акций над стратегическими оборонными предприятиями, в частности, "Мотор Сич", - добавил он.
Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні підбив підсумки засідань Ради національної безпеки і оборони...Posted by Офіс Президента України on Friday, March 12, 2021
Напомним, секретарь СНБО заявил, что на следующем заседании СНБО продолжат рассматривать санкции.
Также отметим, что СНБО утвердил создание Центра противодействия дезинформации.