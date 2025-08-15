СБУ викрила схему з розкрадання газу на сотні мільйонів: подробиці

За матеріалами справи, протягом лютого-червня 2023 року фігуранти вкрали державного газу на 251 млн 174 тисяч гривень.

Як встановило розслідування, до організації оборудки причетний екс-очільник місцевої приватної компанії у сфері газопостачання, який тоді перебував на посаді голови правління цього підприємства.

Як діяла схема

Ще на початку повномасштабної війни комерційна структура фігуранта закуповувала газ у постачальника для покриття власних виробничих втрат.

На початку 2023 року держпідприємство припинило співпрацю з приватною компанією через її заборгованість за придбану сировину. Утім, замість того, щоб сплатити борги державному постачальнику і укласти з ним нову угоду, комерсанти здійснили несанкціонований відбір газу з державної "труби" ГТС.

Щоб виправдати злочин, ділки прикривались "винятковими обставинами" та продовжували здійснювати відбір природного газу для покриття потреб компанії. При цьому отримані прибутки розподіляли між собою.

У такий спосіб учасники оборудки незаконно «викачали» з державної ГТС понад 10,5 млн кубометрів природнього газу.

Що загрожує підозрюваному

Правоохоронці повідомили екс-керівнику приватної компанії про підозру. Зловмиснику загрожує до 6 років тюрми.