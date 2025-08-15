СБУ разоблачила схему по хищению газа на сотни миллионов: подробности

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысяч гривен.
Как установило расследование, к организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда находился на должности председателя правления этого предприятия.
Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у поставщика для покрытия собственных производственных потерь.
В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.
Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные доходы распределяли между собой.
Таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.
Правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.
Ранее работницу Одесской таможни Гостаможслужбы Украины задержали за вымогательство 270 тысяч гривен взятки у представителей компаний.
Кроме того, 9 июля на таможнях ряда областей Украины проводились масштабные обыски. К работе были привлечены СБУ, Офис генерального прокурора, Национальная полиция и Бюро экономической безопасности.
В частности, в Киеве правоохранители задержали топ-чиновника Государственной таможенной службы из-за схем с военнообязанными и нелегальными мигрантами.
Позже стало известно, что Служба безопасности разоблачила преступные схемы на таможнях в четырех областях Украины. Так, в Киеве на взятке задержан заместитель директора Департамента международного взаимодействия Гостаможслужбы. По материалам дела, чиновник "зарабатывал" на уклонистах и иностранных мигрантах.