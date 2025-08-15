СБУ разоблачила схему по хищению газа на сотни миллионов: подробности

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили масштабную схему присвоения топлива из газотранспортной системы Украины на сумму более 251 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По материалам дела, в течение февраля-июня 2023 года фигуранты украли государственного газа на 251 млн 174 тысяч гривен.

Как установило расследование, к организации сделки причастен экс-глава местной частной компании в сфере газоснабжения, который тогда находился на должности председателя правления этого предприятия.

Как действовала схема

Еще в начале полномасштабной войны коммерческая структура фигуранта закупала газ у поставщика для покрытия собственных производственных потерь.

В начале 2023 года госпредприятие прекратило сотрудничество с частной компанией из-за ее задолженности за приобретенное сырье. Впрочем, вместо того, чтобы оплатить долги государственному поставщику и заключить с ним новое соглашение, коммерсанты осуществили несанкционированный отбор газа из государственной "трубы" ГТС.

Чтобы оправдать преступление, дельцы прикрывались "исключительными обстоятельствами" и продолжали осуществлять отбор природного газа для покрытия потребностей компании. При этом полученные доходы распределяли между собой.

Таким образом участники сделки незаконно "выкачали" из государственной ГТС более 10,5 млн кубометров природного газа.

Что грозит подозреваемому

Правоохранители сообщили экс-руководителю частной компании о подозрении. Злоумышленнику грозит до 6 лет тюрьмы.