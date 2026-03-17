СБУ викрила "крота" ФСБ серед прикордонників, який наводив удари по Одесі

За даними СБУ, зловмисником виявився матрос морської охорони Держприкордонслужби, завербований російськими спецслужбами.

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, фігурант виявляв бойові позиції мобільних вогневих груп, радіолокаційних станцій та зенітних батарей, що захищають небо портового міста.

"Використовуючи агентурні дані, рашисти сподівалися підготувати нову серію повітряних атак по обласному центру в "обхід" української ППО", - розповіли в СБУ.

Серед основних "цілей" РФ були місця зосередження особового складу українських військ, що залучені до бойових дій на південному фронті, додали у відомстві.

За даними слідства, матрос об’їжджав місто на таксі, приховано фотографувавши військові об’єкти на телефон.

Затримання агента

СБУ затримала його "на гарячому", коли він знімав фасад об’єкта, по якому ворог готував удар.

Розслідування встановило, що завербували матроса через Телеграм-канали, де він шукав "легкі заробітки". Під час обшуку вилучено смартфон із доказами співпраці з ФСБ.

Нині йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі.

Фото: СБУ викрила російського "крота" у лавах Держприкордонслужби, який коригував удари по Одесі (t.me/SBUkr)