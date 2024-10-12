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В лавах Нацгвардії викрили "крота", який "зливав" секретні дані: деталі операції

Суми, Субота 12 жовтня 2024 13:59
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В лавах Нацгвардії викрили "крота", який "зливав" секретні дані: деталі операції Фото: у лавах Нацгвардії викрили "крота", який "зливав" дані про польоти літаків на Сумщині (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Контррозвідка розкрила "крота" у лавах Нацгвардії. Один із бійців НГУ "зливав" цивільним, зокрема, дані про польоти літаків у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"У ході здійснення контррозвідувального забезпечення підрозділів, що входять до складу ОТУ "Сіверськ", співробітниками 8-го управління СБУ отримано інформацію про факт можливого витоку даних військового характеру", - йдеться у повідомленні.

Спільно зі слідчими ДБР було встановлено військовослужбовця військової частини НГУ, яка дислокується у Сумській області.

"Він, використовуючи службове становище та діючи з прямим умислом, надсилав цивільним інформацію з обмеженим доступом про розташування військових формувань на території Сумської області та руху повітряних суден ЗСУ", - додали у ОК "Північ".

За результатами досудового розслідування військовослужбовцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 114-2 ККУ.

Зазначимо, що спецслужби не вперше ловлять "кротів" у Збройних силах України та суміжних підрозділах.

Наприклад, нещодавно СБУ викрила "крота" російських спецслужб. Зрадник планував скоригувати ворожий вогонь по своєму підрозділу.

А в листопаді 2023 року СБУ затримала "крота" ФСБ Росії, який влаштувався в Запорізьку ОВА. Він "зливав" інформацію про ЗСУ на півдні України.

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