Коригував удари по Херсону та околицям: СБУ викрила агента РФ серед медиків лікарні

Херсон, Середа 24 вересня 2025 10:47
UA EN RU
Коригував удари по Херсону та околицям: СБУ викрила агента РФ серед медиків лікарні Фото ілюстративне: у Херсоні СБУ затримала медбрата, який працював на ФСБ (facebook.com AMBULANCEZP)
Автор: Ірина Глухова

У Херсоні СБУ затримала медбрата, який працював на російські спецслужби та коригував удари по місту та його околицям. Медику загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Деталі справи

За даними слідства, 26-річний медбрат міської лікарні був завербований окупантами через свого колишнього сусіда, який після звільнення Херсона виїхав до Росії та пішов на співпрацю з ФСБ.

Агент збирав розвіддані під час поїздок на роботу та у зворотному напрямку. Як пасажир у "маршрутному" автобусі, він знімав на телефонну камеру локації українських оборонців.

"Потім він прямо на робочому місці у медустанові позначав координати військових об’єктів на гугл-картах та месенджером "звітував" до ФСБ", - розповіли в СБУ.

Основними цілями росіян були командні пункти, логістичні склади, блокпости, бойові позиції ППО, а також оборонні рубежі на підступах до міста. За цими локаціями російські війська планували завдавати ударів дронами-камікадзе та авіабомбами підвищеної потужності.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами виконання агентурних завдань.

Що загрожує

Медику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух та розміщення ЗСУ). Чоловік перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Інщі викриття агентів РФ в Україні

Нагадаємо, нещодавно у Київській області співробітники СБУ затримали постачальників українських SIM-карток для російських дронів.

Також спецслужби затримали подружжя агентів РФ, які розставляли "відеопастки" у будинках для ударів по Києву.

А у Хмельницькому викрили агента РФ, який наводив ракетно-дронові удари ворога по об’єктах військової та критичної інфраструктури на заході країни.

Служба безпеки України Херсон Війна в Україні
