СБУ викрила "крота" ФСБ у бойовій бригаді ЗСУ, який коригував удари по трьох регіонах

Військова контррозвідка СБУ затримала агента ФСБ у лавах Сил оборони України, який допомагав російським військам коригувати ракетно-дронові удари по українських об’єктах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Зловмисником виявився начальник медичного підрозділу однієї з бойових бригад ЗСУ.

За даними слідства, агент передавав ворогу координати складів із боєприпасами та безпілотниками, а також намагався зібрати інформацію про медичні бази й спецтранспорт Сил оборони. Атаки планувалися по об’єктах у Київській, Житомирській та Чернігівській областях.

Під прикриттям службових поїздок посадовець відвідував військові частини та логістичні хаби на півночі України, де позначав їхнє розташування у Google-картах для подальшої передачі куратору з ФСБ. В обмін на співпрацю російська спецслужба обіцяла грошову винагороду та "евакуацію" до РФ.

Контррозвідка СБУ своєчасно викрила ворожу схему, задокументувала злочини та затримала агента на робочому місці. Паралельно були вжиті заходи для убезпечення військових об’єктів.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави та може отримати довічне ув’язнення з конфіскацією майна.