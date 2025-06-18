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Наводив удари по Силах оборони: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових

Середа 18 червня 2025 15:52
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Наводив удари по Силах оборони: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових Ілюстративне фото: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Серед військових викрито "крота", який працював на російські спецслужби. Зрадник наводив ворожі удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, зрадник наводив російські удари по локаціях військової частини, в якій проходив службу.

Наводив удари по Силах оборони: СБУ та ДБР викрили &quot;крота&quot; серед військових

Фото: СБУ та ДБР викрили "крота" серед військових (ssu.gov.ua)

Зокрема "кріт" ділився з російськими спецслужбами інформацією про особовий склад свого підрозділу, а також координатами розташування об’єктів і техніки.

"Встановлено, що після передачі частини цієї інформації окупантам, рашисти здійснили ракетний обстріл зазначеної військової частини. Під час удару сам агент виїхав в інший регіон у відрядження", - пише СБУ.

Що загрожує

Зраднику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що контррозвідка СБУ викрила й затримала у Києві агента російської воєнної розвідки - центру спецпризначення "Сенеж" Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії.

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