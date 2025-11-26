Влаштував подвійний теракт у Дніпрі: СБУ затримала неповнолітнього агента Росії

Служба безпеки України та Національна поліція затримали російського агента, який вчинив подвійний теракт у Дніпрі 23 листопада. Агента затримали "по гарячих слідах", він виявився неповнолітнім.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

23 листопада у Дніпрі біля залізничної колії вибухнули два саморобних вибухових пристрої. Внаслідок першого підриву загинув місцевий мешканець, 35-річний наркозалежний - його заманили туди росіяни шукати "закладку".

Підрив чоловіка використали, як приманку для поліції. Коли на місце прибув наряд з вибухотехніками, росіяни привели в дію другий СВП. За результатами вибуху один з поліцейських отримав важке поранення.

"Правоохоронці затримали агента, який заклав вибухівку протягом однієї доби після теракту, одразу, коли він приїхав до Києва, де тимчасово проживав та планував "залягти на дно", - зазначили в СБУ.

Агентом Росії виявився 16-річний переселенець з Сум, який тимчасово проживав у Києві. Російські спецслужби завербували його через Telegram - хлопець шукав там можливість заробити "легких грошей".

За інструкцією росіян агент поїхав до Дніпра, оселився в місцевому готелі та під виглядом господарських закупок купив компоненти для створення СВП. Пристрої він зібрав, користуючись інструкціями від куратора. СВП були споряджені мобільними телефонами для дистанційного підриву та замасковані під вогнегасники.

"Фігурант заклав СВП біля об’єкта Укрзалізниці, координати якого отримав заздалегідь. Також він розмістив неподалік місця запланованого теракту камеру, щоб рашисти змогли відстежити прибуття жертв", - зазначили в СБУ.

Наразі агенту росіян повідомили про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Хлопцю "світить" 15 років тюремного ув'язнення.