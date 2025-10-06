ua en ru
Вербував підлітків для терактів в Україні: викрито 16-річного агента РФ у Європі

Понеділок 06 жовтня 2025 11:22
Вербував підлітків для терактів в Україні: викрито 16-річного агента РФ у Європі Фото: юнак втік до ЄС і звідти шукав виконавців терактів (SecurSerUkraine)
Автор: Маловічко Юлія

СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

Затримання фігуранта відбулося на західному кордоні України, куди він був доставлений польськими правоохоронцями у зв’язку з примусовим поверненням на Батьківщину.

Як РФ завербувала харків'янина

Підліток восени 2024 року виїхав до ЄС і знайшов там "легкі заробітки" в інтернеті, які запропонували спецслужби Росії.

Після вербування ворог доручив хлопцю підшукувати виконавців терактів в Україні.

Знаходячи "кандидатів", зловмисник передавав їх на прямий контакт з російськими спецслужбістами, які проводили з ними інструктаж.

Вербував підлітків для терактів в Україні: викрито 16-річного агента РФ у Європі

Фото: підліток вербував виконавців, перебуваючи в ЄС (t.me/SBUkr)

Підлітку вже вдалось виконати "завдання"

Юнаку вдалось завербувати кілька осіб, які пішли на співпрацю з РФ.

Двоє із завербованих ним агентів - 15-річні мешканці Харкова, які у грудні минулого року вчинили підриви біля райвідділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста.

Тоді дівчина забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП), а юнак самотужки виготовив ще один СВП та начинив його металевими гайками. Потім вони заклали вибухівку на місцях запланованих терактів.

Тандем агентів затримали одразу після того, як російські спецслужбісти дистанційно активували заховані СВП.

Ще одна спроба не вдалась

Для здійснення ще одного вибуху неповнолітній харків'янин залучив свою 21-річну знайому, уродженку із прифронтової Костянтинівки.

На початку цього року вона прибула на Одещину, орендувала квартиру, де виготовила СВП з пластиду та заклала його поблизу адмінбудівлі ТЦК. Тоді правоохоронці затримали фігурантку "на гарячому", чим запобігли теракту.

Слідчі відкрили провадження

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ кваліфікували злочини доставленого з ЄС російського агента за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (пособництво у вчиненні терористичних актів за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ на Донеччині затримала ще одну агентку російської воєнної розвідки. Нею виявилася 53-річна продавчиня у магазині прифронтового Слов’янська.

Також в Києві викрили 36-річну агентку ФСБ, яка вивчала систему охорони адмінбудівель Сил оборони. Вона мусила підготувати нові удари по столиці.

