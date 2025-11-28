ua en ru
Пт, 28 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Андрій Єрмак Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Росія готувала теракти на заході України: серед виконавців - школярка та двоє юнаків

П'ятниця 28 листопада 2025 10:55
UA EN RU
Росія готувала теракти на заході України: серед виконавців - школярка та двоє юнаків Фото: Росія готувала теракти на заході України (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Завербовані Росією юнаки готували схрони з вибухівкою для терактів на заході України. Їх викрила контррозвідка СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про підозрюваних

За даними СБУ, вдалося нейтралізувати трьох учасників ворожого осередку, які облаштовували тайники з деталями до вибухівки для подальших терактів у регіоні. Серед них - 20-річний житель Харківщини, а також 16-річна школярка та 17-річний хлопець із Рівненської області.

Слідство встановило, що всі троє були завербовані через Telegram-канали, де під виглядом "легкого підробітку" російські куратори вербували нових виконавців. Після цього неповнолітніх використовували "втемну" як кур’єрів для переміщення компонентів вибухових пристроїв.

Як діяли агенти

Зокрема, школярка отримала локацію схованки та перенесла електродетонатори, думаючи, що це "радіоантени".

Харків’янин за вказівкою куратора приїхав на Захід України, забрав протипіхотну міну, дістав із неї пластид, розділив його та розклав у нові схрони.

Після цього 17-річний житель Рівненщини переносив вибухову речовину до інших тайників, які йому вказували представники спецслужб РФ.

СБУ задокументувала дії всіх учасників та виявила схрони ще на початковому етапі підготовки терактів.

Нині триває розслідування щодо всіх фігурантів, яких Росія втягнула у підривну діяльність проти України.

Фото: викрила агентурну мережу РФ (ssu.gov.ua)

Викриття неповнолітніх агентів РФ

Нагадаємо, раніше двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку військового.

А у Дніпрі СБУ та поліція затримали російського агента, який вчинив подвійний теракт 23 листопада. Агента затримали "по гарячих слідах", він також виявився неповнолітнім.

Також СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Теракт Війна в Україні
Новини
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
НАБУ підтверджує обшуки у Єрмака: перші деталі
Аналітика
Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Грошей від ЄС може не бути? Коли чекати на рішення щодо репараційного кредиту і хто заважає