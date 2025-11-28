Росія готувала теракти на заході України: серед виконавців - школярка та двоє юнаків

Завербовані Росією юнаки готували схрони з вибухівкою для терактів на заході України. Їх викрила контррозвідка СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

"СБУ викрила агентурну мережу РФ, яка готувала схрони з комплектуючими до вибухових пристроїв для терактів на заході України", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про підозрюваних

За даними СБУ, вдалося нейтралізувати трьох учасників ворожого осередку, які облаштовували тайники з деталями до вибухівки для подальших терактів у регіоні. Серед них - 20-річний житель Харківщини, а також 16-річна школярка та 17-річний хлопець із Рівненської області.

Слідство встановило, що всі троє були завербовані через Telegram-канали, де під виглядом "легкого підробітку" російські куратори вербували нових виконавців. Після цього неповнолітніх використовували "втемну" як кур’єрів для переміщення компонентів вибухових пристроїв.

Як діяли агенти

Зокрема, школярка отримала локацію схованки та перенесла електродетонатори, думаючи, що це "радіоантени".

Харків’янин за вказівкою куратора приїхав на Захід України, забрав протипіхотну міну, дістав із неї пластид, розділив його та розклав у нові схрони.

Після цього 17-річний житель Рівненщини переносив вибухову речовину до інших тайників, які йому вказували представники спецслужб РФ.

СБУ задокументувала дії всіх учасників та виявила схрони ще на початковому етапі підготовки терактів.

Нині триває розслідування щодо всіх фігурантів, яких Росія втягнула у підривну діяльність проти України.

Фото: викрила агентурну мережу РФ (ssu.gov.ua)