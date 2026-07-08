СБУ ударила по одному из главных объектов "Транснефть - Урал"
8 июля Служба безопасности Украины успешно поразила линейную производственно-диспетчерскую станцию (ЛВДС) "Черкассы" в Республике Башкортостан. В СБУ уже раскрыли детали операции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост СБУ.
ЛПДС "Черкассы" расположена примерно в 1500 километрах от государственной границы Украины.
Указано, что по объекту нанесли удары не менее 8 дронов СБУ. В результате атаки на территории станции вспыхнул пожар в районе резервуарного парка и производственных мощностей.
ЛПДС "Черкассы" является одним из ключевых объектов системы "Транснефть - Урал". Эта станция вовлечена в процесс приема, накопления, хранения и транспортировки светлых нефтепродуктов из Уфимского нефтеперерабатывающего узла в магистральные нефтепродуктопроводы.
Через указанный объект ежегодно перекачивают около 2 млн тонн нефтепродуктов. Его резервуарный парк насчитывает 27 резервуаров общим объемом более 385 тысяч кубометров.
Такие операции украинских сил существенно усложняют поставки нефтепродуктов в центральные и восточные регионы России, а также негативно влияют на работу топливной логистики.
"СБУ работает по всей территории России, и для оккупанта больше не существует безопасных регионов даже в глубоком тылу", - отметили в спецслужбе.
Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ нанесла мощные удары по авиабазе, порту в Крыму и другим целям армии РФ.
Также мы писали, что под удары Сил обороны Украины попали российские НПЗ, танкеры, аэродром и мосты.
Более того, бойцы СБС успешно атаковали еще 9 танкеров "теневого флота" РФ.