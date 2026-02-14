Катер, радар і склад боєприпасів: Сили оборони уразили низку об’єктів росіян

Сили оборони України завдали ударів по кількох важливих військових об’єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях, уразивши техніку, системи зв’язку та інфраструктуру забезпечення противника

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Уражено десантний катер і радіолокаційну станцію

За даними військових, 12 лютого в районі населеного пункту Новоозерне на тимчасово окупованій території Криму було уражено транспортно-десантний катер БК-16.

Того ж дня у районі Гвардійського уражено радіолокаційну станцію РСП-10 противника.

Російський транспортно-десантний катер БК-16

БК-16 - це російський швидкісний транспортно-десантний катер, призначений для перевезення морського десанту та проведення спецоперацій. Катер розроблений концерном "Калашников" і може транспортувати до 19 десантників разом з екіпажем.

Катер оснащується кулеметними установками, гранатометами або іншим легким озброєнням, що дозволяє йому прикривати висадку десанту та діяти в умовах бойових операцій на морі й у прибережній зоні. Максимальна швидкість БК-16 перевищує 40 вузлів (понад 70 км/год).

Удар по вузлу зв’язку і складу боєприпасів

Також 12 лютого в районі Приморська на тимчасово окупованій території Запорізької області Сили оборони уразили вузол зв’язку російських військ.

Крім того, 13 лютого в районі Новоекономічного на тимчасово окупованій території Донецької області було уражено склад боєприпасів окупантів.

Наразі втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються.