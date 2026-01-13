Україна вдарила по заводу з виробництва дронів у Таганрозі і не тільки, - Генштаб
В ніч на 13 січня Україна вдарила ракетами по заводу з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області РФ. Також було уражено низку цілей на тимчасово окупованих територіях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.
Ураження заводу дронів у Таганрозі
За даними військових, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора українські підрозділи застосували ракети вітчизняного виробництва по підприємству "Атлант Аеро" у місті Таганрог Ростовської області РФ.
Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".
"Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - пояснили у Генштабі.
У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби пошкоджень уточнюються.
У Службі безпеки України уточнили, що завод із виробництва дронів у Таганрозі був уражений Центром спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів Військово-морських сил України.
У відомстві наголосили, що зупинка роботи таких підприємств безпосередньо впливає на зменшення ударних можливостей РФ.
"Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки", - підкреслили в СБУ.
Інші ураження
Крім того, Сили оборони уразили низку цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях України.
Зокрема, на ТОТ Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі населеного пункту Черешневе, ЗРК "Тунгуска" поблизу Подспор’я, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" в районі Лозуватки, а також зосередження живої сили противника поблизу Любимівки.
На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і місце зосередження особового складу противника в районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" поблизу населеного пункту Сонячне.
Результати ударів уточнюються.
У Силах оборони наголосили, що планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ тривають.
Атака на російський Таганрог
Нагадаємо, вранці 13 січня російське місто Таганрог зазнало атаки безпілотників. У місті пролунали вибухи, після чого в соціальних мережах з’явилися повідомлення про влучання по території підприємства "Атлант Аеро".
Зазначається, що "Атлант Аеро" спеціалізується на виробництві компонентів для бойових безпілотників, систем управління та комплексів радіоелектронної боротьби. Основні розробки підприємства пов’язані з дронами типу "Оріон" і FPV-безпілотниками.
Водночас це не перший випадок ударів по об’єктах у Таганрозі.
Зокрема, у листопаді 2025 року українські сили вже завдавали ударів по місту. Тоді під атаку потрапив авіаційний завод "ТАНТК ім. Берієва", де було знищено два експериментальні літаки російської армії - А-60 та А-100ЛЛ.
Крім того, дрони атакували Таганрог і в червні минулого року. Тоді місцеві російські ресурси також повідомляли про вибухи в місті та можливе влучання по території заводу "Атлант Аеро".