Україна вдарила по заводу з виробництва дронів у Таганрозі і не тільки, - Генштаб

В ніч на 13 січня Україна вдарила ракетами по заводу з виробництва дронів у Таганрозі Ростовської області РФ. Також було уражено низку цілей на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram .

Ураження заводу дронів у Таганрозі

За даними військових, у межах заходів зі зниження наступальних можливостей російського агресора українські підрозділи застосували ракети вітчизняного виробництва по підприємству "Атлант Аеро" у місті Таганрог Ростовської області РФ.

Зазначається, що "Атлант Аеро" здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу "Молнія", а також комплектуючих до БпЛА "Оріон".

"Ураження даного об’єкта знизить спроможності противника з виробництва БпЛА та послабить можливості російського агресора щодо ударів по цивільних об'єктах на території України", - пояснили у Генштабі.

У районі виробничих корпусів зафіксовано вибухи та пожежу. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Оновлено о 10:37

У Службі безпеки України уточнили, що завод із виробництва дронів у Таганрозі був уражений Центром спецоперацій "Альфа" СБУ разом із підрозділами угруповання сил і засобів Військово-морських сил України. У відомстві наголосили, що зупинка роботи таких підприємств безпосередньо впливає на зменшення ударних можливостей РФ. "Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки", - підкреслили в СБУ.

Інші ураження

Крім того, Сили оборони уразили низку цілей російських військ на тимчасово окупованих територіях України.

Зокрема, на ТОТ Запорізької області було уражено зенітний ракетний комплекс "Тор" у районі населеного пункту Черешневе, ЗРК "Тунгуска" поблизу Подспор’я, радіолокаційну станцію П-18-2 "Прима" в районі Лозуватки, а також зосередження живої сили противника поблизу Любимівки.

На ТОТ Донецької області уражено склад боєприпасів і місце зосередження особового складу противника в районі Макіївки, а також зенітний ракетний комплекс "Тор" поблизу населеного пункту Сонячне.

Результати ударів уточнюються.

У Силах оборони наголосили, що планомірні дії зі зниження наступального та воєнно-економічного потенціалу російських окупаційних військ тривають.