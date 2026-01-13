Невідомі дрони атакували Таганрог: горить завод із виробництва безпілотників

Під ранок, 13 січня, невідомі дрони атакували російське місто Таганрог. Під ударом опинилося підприємство з виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські та моніторингові Telegram-канали.

Судячи з публікацій у пабліках, атака на місто почалася приблизно о 5 ранку за київським часом. Місцеві канали інформували, що Таганрог атакують безпілотники, тому працює ППО.

Паралельно в соцмережах почали з'являтися кадри, на яких видно пожежу. Моніторинові канали стверджують, що під удар потрапило підприємство "Атлант Аеро".

Трохи пізніше атаку на місто підтвердив губернатор регіону Юрій Слюсар. Однак про підприємство він нічого не сказав.

"Сили ППО просто зараз відбивають повітряну атаку на Таганрог. Інформація про постраждалих серед людей не надходила. Дані про наслідки на землі уточнюються. Прошу дотримуватися граничної обережності, дотримуватися вказівок надзвичайних відомств, не виходити на вулицю і не підходити до вікон", - ішлося в його пості о 05:55.

Трохи пізніше в мережі з'явилися ще кілька кадрів наслідків атаки.

Зазначимо, що підприємство "Атлант Аеро" виробляє компоненти для бойових дронів, систем управління, а також комплексів РЕБ. Зокрема, виробництво зосереджене на розробці дронів "Оріон" і FPV-безпілотників.