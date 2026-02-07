ua en ru
СБУ поразила завод РФ, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101

Суббота 07 февраля 2026 12:34
СБУ поразила завод РФ, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101 Фото: СБУ поразила завод РФ, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-10 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Дноны Службы безопасности Украины поразили российский завод, который производит компоненты горючего для ракет Х-55 и Х-101.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как сообщили источники, беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли удар по опытному заводу в поселке Редкино Тверской области.

На этом объекте враг изготавливает компоненты ракетного топлива "децилин-М" для ракет Х-55 и Х-101, а также топливные добавки для дизельного топлива и авиационного керосина.

После успешных попаданий беспилотников СБУ на территории завода начался масштабный пожар - над объектом поднимается столб черного дыма. Сервис FIRMS, который в режиме реального времени отслеживает пожары по всему миру, зафиксировал активное горение на территории предприятия.

Стоит отметить, что Редкинский исследовательский завод находится под санкциями США, Великобритании и ряда других стран.

"СБУ продолжает системные удары по ключевым объектам российского ВПК. Пораженный завод является важным звеном в создании крылатых ракет, которыми россия атакует Украину. Даже временная остановка его работы усложняет производство ракетного топлива и снижает возможности врага поддерживать интенсивность обстрелов наших городов", - сообщил источник.

Удар СБУ по объектам РФ

Напомним, в ночь на 13 января город Таганрог Ростовской области России подвергся атаке беспилотников. В городе раздавались взрывы, после чего в социальных сетях появились сообщения о попадании по территории предприятия "Атлант Аэро".

В Генштабе ВСУ подтвердили, что Украина ударила ракетами по заводу по производству дронов в Таганроге. В районе производственных корпусов зафиксированы взрывы и пожар.

Отмечается, что "Атлант Аэро" осуществляет полный цикл проектирования, изготовления и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа "Молния", а также комплектующих к беспилотникам "Орион".

В Службе безопасности Украины уточнили, что завод по производству дронов в Таганроге был поражен Центром спецопераций "Альфа" СБУ вместе с подразделениями группировки сил и средств Военно-морских сил Украины.

Также ранее спецназовцы СБУ провели серию успешных атак по аэродромам РФ. В результате уничтожено и повреждено 15 бортов, что нанесло врагу ущерб более чем на 1 миллиард долларов и ослабило удары по Украине.

