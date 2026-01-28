СБУ показала удари по аеродромах Росії, збитки ворога - 1 млрд доларів (відео)

Українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на СБУ .

Удари вглиб ворожої території

Спецпризначенці "Альфи" продемонстрували ефективність стратегії далекобійних ударів. Під вогневим ураженням опинилися 5 військових аеродромів на території Росії.

Ці об'єкти використовувалися окупантами для базування авіації, що тероризує українські міста КАБами та ракетами.

Знищені та пошкоджені 15 літаків. Серед них:

11 винищувачів і бомбардувальників: Су-30СМ, Су-34, Су-27, Су-24, МіГ-31;

3 гелікоптери: Мі-28, Мі-26, Мі-8;

1 транспортний літак: Ан-26.

Крім того, ворог зазнав масштабних фінансових втрат: вартість втраченої техніки та пошкодженої інфраструктури перевищує 1 мільярд доларів.

Як зазначають в СБУ, також уражено місця зберігання боєкомплекту та паливно-мастильних матеріалів.

Вплив на фронт та безпеку цивільних

Завдяки цим атакам інтенсивність використання російської авіації на певних ділянках фронту помітно знизилася. Знищення бортів на аеродромах базування дозволяє діяти превентивно, не чекаючи, поки ворог підніметься у повітря для запуску ракет.

У СБУ наголошують, що кожен успішний "приліт" по російському летовищу - це врятовані життя українців та зруйновані плани ворога щодо нових масованих обстрілів.

Робота з демілітаризації аеродромів РФ триває в цілодобовому режимі.