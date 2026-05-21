У 5 областях України почалися масштабні перевірки через загрозу з півночі: що важливо знати

СБУ разом з іншими силовими структурами розпочала безпрецедентні заходи в п'яти північних областях України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБУ.
У Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській областях стартували масштабні безпекові заходи. Їх мета - не допустити проникнення ворога у прикордонні райони та попередити диверсії, шпигунство й інші воєнні злочини.
Координує операцію Антитерористичний центр при СБУ. До роботи залучені також Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія та Державна прикордонна служба.
В СБУ наголошують: за кількістю задіяних сил та засобів ці заходи не мають аналогів на територіях, що межують з Росією та Білоруссю.
Під час проведення заходів передбачено:
Також можливі тимчасові обмеження проходу та проїзду в окремих населених пунктах, перевірка документів і огляд автомобілів. Вся робота ведеться в межах правового режиму воєнного стану.
СБУ звернулась до людей із проханням із розумінням ставитись до можливих незручностей. Зокрема:
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія опрацьовує п'ять сценаріїв розширення війни через північ України. За його словами, українські сили на цьому напрямку будуть посилені.
Тим часом РБК-Україна повідомляло, що окупанти розглядають конкретні варіанти нападу через Чернігівсько-Київський напрямок з боку Білорусі та Брянської області.
Зеленський попередив, що наслідки для Білорусі у разі втягування у війну будуть значними.