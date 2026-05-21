В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать

СБУ вместе с другими силовыми структурами начала беспрецедентные мероприятия в пяти северных областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
В Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях стартовали масштабные мероприятия по безопасности. Их цель - не допустить проникновения врага в приграничные районы и предупредить диверсии, шпионаж и другие военные преступления.
Координирует операцию Антитеррористический центр при СБУ. К работе привлечены также Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.
В СБУ отмечают: по количеству задействованных сил и средств эти меры не имеют аналогов на территориях, граничащих с Россией и Беларусью.
Во время проведения мероприятий предусмотрено:
Также возможны временные ограничения прохода и проезда в отдельных населенных пунктах, проверка документов и досмотр автомобилей. Вся работа ведется в рамках правового режима военного положения.
СБУ обратилась к людям с просьбой с пониманием относиться к возможным неудобствам. В частности:
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прорабатывает пять сценариев расширения войны через север Украины. По его словам, украинские силы на этом направлении будут усилены.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что оккупанты рассматривают конкретные варианты нападения через Черниговско-Киевское направление со стороны Беларуси и Брянской области.
Зеленский предупредил, что последствия для Беларуси в случае втягивания в войну будут значительными.