В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать

СБУ вместе с другими силовыми структурами начала беспрецедентные мероприятия в пяти северных областях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.

Что происходит на севере

В Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях стартовали масштабные мероприятия по безопасности. Их цель - не допустить проникновения врага в приграничные районы и предупредить диверсии, шпионаж и другие военные преступления.

Координирует операцию Антитеррористический центр при СБУ. К работе привлечены также Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.

В СБУ отмечают: по количеству задействованных сил и средств эти меры не имеют аналогов на территориях, граничащих с Россией и Беларусью.

Что будут делать силовики

Во время проведения мероприятий предусмотрено:

усиленную проверку граждан в зоне проведения операции;

осмотр территорий и отдельных помещений для поиска запрещенных предметов.

Также возможны временные ограничения прохода и проезда в отдельных населенных пунктах, проверка документов и досмотр автомобилей. Вся работа ведется в рамках правового режима военного положения.

СБУ обратилась к людям с просьбой с пониманием относиться к возможным неудобствам. В частности: