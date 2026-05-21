В 5 областях Украины начались масштабные проверки из-за угрозы с севера: что важно знать
СБУ вместе с другими силовыми структурами начала беспрецедентные мероприятия в пяти северных областях Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление СБУ.
Что происходит на севере
В Черниговской, Киевской, Житомирской, Волынской и Ровенской областях стартовали масштабные мероприятия по безопасности. Их цель - не допустить проникновения врага в приграничные районы и предупредить диверсии, шпионаж и другие военные преступления.
Координирует операцию Антитеррористический центр при СБУ. К работе привлечены также Национальная полиция, Вооруженные силы, Национальная гвардия и Государственная пограничная служба.
В СБУ отмечают: по количеству задействованных сил и средств эти меры не имеют аналогов на территориях, граничащих с Россией и Беларусью.
Что будут делать силовики
Во время проведения мероприятий предусмотрено:
- усиленную проверку граждан в зоне проведения операции;
- осмотр территорий и отдельных помещений для поиска запрещенных предметов.
Также возможны временные ограничения прохода и проезда в отдельных населенных пунктах, проверка документов и досмотр автомобилей. Вся работа ведется в рамках правового режима военного положения.
СБУ обратилась к людям с просьбой с пониманием относиться к возможным неудобствам. В частности:
- иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
- выполнять законные требования правоохранителей;
- соблюдать комендантский час.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия прорабатывает пять сценариев расширения войны через север Украины. По его словам, украинские силы на этом направлении будут усилены.
Тем временем РБК-Украина сообщало, что оккупанты рассматривают конкретные варианты нападения через Черниговско-Киевское направление со стороны Беларуси и Брянской области.
Зеленский предупредил, что последствия для Беларуси в случае втягивания в войну будут значительными.