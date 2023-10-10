СБУ та НАБУ прийшли з обшуками до мера Мукачева

За даними джерел РБК-Україна, сьогодні зранку проходять обшуки у міського голови Мукачева Андрія Балоги, голови Мукачівської районної ради Михайла Ланьо та у низці компаній.

Обшуки проводять через корупційну схему продажу комунальної землі навколо стадіону "Авангард" у центрі Мукачева на березі ріки Латориця.

Зазначимо, що влітку Мукачівська міська рада виставила на торги 3 га комунальної землі. Згодом на торгах "перемогла" компанія, яка фактично належить голові Мукачівської районної ради, відомому як кримінальний авторитет "Блюк".

При цьому вартість землі була занижена в 10 разів. Таким чином міський бюджет Мукачева недоотримав від продажу 100 млн гривень.

Корупційні скандали в Україні

Нещодавно Україну сколихнув ще один гучний корупційний скандал - навколо мера міста Суми Олександра Лисенка.

За даними правоохоронців, мер Сум та чиновник Сумської міської ради вимагали хабарі за ухвалення рішення про встановлення тарифу та відсутність штучних перешкод у діяльності підприємства.

Повідомлялося, що фігуранти "обклали даниною" місцеву компанію, яка займалася вивозом сміття. У разі відмови вони погрожували перешкодами у веденні бізнесу.

3 жовтня меру Сум та іншому фігуранту повідомили про підозру. Наступного дня Лисенка арештували з можливістю застави. Проте 6 жовтня його відпустили під заставу.

Вчора Лисенка відсторонили від посади.

Більше про сумського мера та справу проти нього можна почитати у матеріалі РБК-Україна.

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