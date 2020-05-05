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СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен

Новости » Происшествия     05.05.2020 - 14:41
СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Наркотики пытались ввезти из Южной Америки через порт "Южный"

Служба безопасности Украины изъяла в порту "Южный" Одесской области 53,4 килограмма кокаина, который пытались ввезти из Южной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, первую партию наркотиков силовики обнаружили во время досмотра в порту грузового контейнера с бананами.

"45 брикетов с высококачественным кокаином были спрятаны среди легального груза. Для подтверждения качества "товара" отправители маркировали пакеты своим "фирменным знаком" - изображением "миньона", что указывает на принадлежность к одному из южноамериканских наркосиндикатов. Для усложнения обнаружения наркотика сканером каждый брикет был обернут в свинцовые упаковки", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, ориентировочная стоимость изъятого кокаина на черном рынке составляет более 200 миллионов гривен. Продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации канала контрабанды наркотиков.

Фото с места задержания (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее в Одесской области СБУ задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека. Прокурор требовал 5 тысяч долларов.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области таможенники требовали взятки за растаможку автомобилей. Стоимость "услуг" колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составлял 10-15 тысяч долларов.

Кроме того, ранее в Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов", которые завладевали объектами недвижимости и перепродавали недвижимость добросовестным покупателям.

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