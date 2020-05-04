ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 16:59
СБУ задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека
Иллюстративное фото (ssu.gov.ua)

Прокурор требовал 5 тысяч долларов

Служба безопасности Украины в Одесской области задержала прокурора, обещавшего за взятку закрыть дело о похищении человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным силовиков, прокурор Раздольненской местной прокуратуры требовал от местного жителя 5 тысяч долларов за сокрытие данного преступления.

"За эту сумму прокурор обещал закрыть уголовное производство и не привлекать мужчину к уголовной ответственности за похищение человека. Правоохранители задержали прокурора в Раздольненском районе в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере 4 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли дело ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов", которые завладевали объектами недвижимости и перепродавали недвижимость добросовестным покупателям.

Также РБК-Украина писало, что в Одесской области таможенники требовали взятки за растаможку автомобилей. Стоимость "услуг" зависела от класса автомобиля и колебалась от 50 до 500 долларов. Ежемесячный нелегальный доход таможенников составлял 10-15 тысяч долларов.

В Одессе пьяный мужчина с оружием пытался попасть на затонувший танкер В Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов"
Новости Украины Одесса
News
On Top