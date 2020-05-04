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В Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов"

Новости » Происшествия     04.05.2020 - 11:23
В Одесской области задержали организатора группы "черных риэлторов"
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Также злоумышленники оказались причастны к вымогательству денег и легализации преступных доходов

В Одесской области полиция задержала организатора группы "черных риэлторов", которая незаконно завладевала правами на недвижимость в Одессе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Одесской области.

Также отмечается, что злоумышленники оказались причастны к вымогательству денег и легализации преступных доходов.

"Внутренняя безопасность НПУ и следователи одесской полиции под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили группу мошенников, которая осуществляла незаконные операции с недвижимым имуществом одесситов. Кроме того, злоумышленники оказались причастны к вымогательству денежных средств и легализации преступных доходов", - говорится в сообщении.

По данным полиции, лидер группы подобрал доверенных лиц, которые завладевали объектами недвижимости, распорядители которых не проживали в них и не реализовали свое право на регистрацию права собственности. В дальнейшем они перепродавали недвижимость добросовестным покупателям.

Напомним, в декабре 2019 года СБУ задержала рейдеров, которые пытались перепродать многоквартирный дом, в который люди вложили деньги.

Как писало РБК-Украина, ранее киберполиция разоблачила мошенников, обманувших людей на 3,5 млн гривен. Мошенники "продавали" в интернете средства противоэпидемической защиты.

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