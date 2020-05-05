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СБУ присікла спробу ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     05.05.2020 - 14:41
СБУ присікла спробу ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Наркотики намагалися ввезти з Південної Америки через порт "Південний"

Служба безпеки України вилучила в порту "Південний" Одеської області 53,4 кілограма кокаїну, який намагалися ввезти з Південної Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як повідомляється, першу партію наркотиків силовики виявили під час огляду в порту вантажного контейнера з бананами.

"45 брикетів з високоякісним кокаїном були заховані серед легального вантажу. Для підтвердження якості "товару" відправники маркували пакети своїм "фірмовим знаком" - зображенням "міньону", що вказує на приналежність до одного з південноамериканських наркосиндикатів. Для ускладнення виявлення наркотику сканером кожен брикет був обгорнутий у свинцеві упакування", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, орієнтовна вартість вилученого кокаїну на чорному ринку складає понад 200 мільйонів гривень. Тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до організації каналу контрабанди наркотиків.

Фото з місця затримання (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше в Одеській області СБУ затримала прокурора, який обіцяв за хабар закрити справу про викрадення людини. Прокурор вимагав 5 тисяч доларів.

Також РБК-Україна писало, що в Одеській області митники вимагали хабарі за розмитнення автомобілів. Вартість "послуг" коливалася від 50 до 500 доларів. Щомісячний нелегальний дохід митників становив 10-15 тисяч доларів.

Крім того, раніше в Одеській області затримали організатора групи "чорних ріелторів", які заволодівали об'єктами нерухомості й перепродували нерухомість добросовісним покупцям.

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