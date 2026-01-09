СБУ показала уламки ракети "Орєшнік", якою Росія вдарила по Львівщині (фото)

Удар "Орєшніка" по Львівській області

Нагадаємо, сьогодні вночі у Львівській області пролунала серія вибухів після повідомлення, що Росія здійснила пуски з полігону "Капустин Яр" в Архангельській області.

Після цього місцева влада заявила про приліт по об'єкту критичної інфраструктури та часткове відключення газопостачання.

Згодом в Повітряному командуванні "Захід" повідомили, що балістична ракета, якою вдарили по Львівській області, летіла зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину, її тип буде встановлено після вивчення всіх її елементів.

Російський режим поспішив підтвердити запуск балістичної ракети на Львів. При цьому у РФ згадали фейк про нібито "атаку на резиденцію" Путіна та цим пояснили свій черговий теракт.

Що це за ракета і в чому її небезпека - читайте в матеріалі РБК-Україна.