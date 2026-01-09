СБУ показала обломки ракеты "Орешник", которой Россия ударила по Львовщине (фото)

Удар "Орешника" по Львовской области

Напомним, сегодня ночью во Львовской области прогремела серия взрывов после сообщения, что Россия осуществила пуски с полигона "Капустин Яр" в Архангельской области.

После этого местные власти заявили о прилете по объекту критической инфраструктуры и частичном отключении газоснабжения.

Впоследствии в Воздушном командовании "Запад" сообщили, что баллистическая ракета, которой ударили по Львовской области, летела со скоростью 13 тысяч километров в час, ее тип будет установлен после изучения всех ее элементов.

Российский режим поспешил подтвердить запуск баллистической ракеты на Львов. При этом в РФ вспомнили фейк о якобы "атаке на резиденцию" Путина и этим объяснили свой очередной теракт.

Что это за ракета и в чем ее опасность - читайте в материале РБК-Украина.