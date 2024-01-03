СБУ про Кримський міст: будуть сюрпризи, він приречений

"Це справжній ляпас Путіну, це новий щабель в історії воєнно-морських сил. Як тільки його почали будувати, ми вже тоді розуміли що у випадку повномасштабного вторгнення він буде основною логістичною артерією для ворога. власне, воно так і сталось. Ворожі війська на півдні України підживлюються за рахунок Кримського мосту", - заявив Малюк.

Руйнування Кримського мосту дозволило обмежити Росії транспортування військової техніки та палива на південь захоплених територій.

"Це законна ціль. Відповідно до норм Женевської конвенції, інших норм міжнародного права, чинного законодавства, чи традицій ведення війни - це законна ціль, адже це незаконна побудова на території України.", - розповів Малюк.

Підготовка операції

Зокрема за даними СБУ, для підготовки атак по Кримському мосту було використано відео і фото самих же росіян, які публікували їх у своїх соцмережах. Так для одного з ударів використали відео росіянки, яка знімала свій відпочинок на яхті - там було видно нижні конструкції мосту.

Саме тому було прийнято рішення створити морські дрони Sea Baby. Спочатку був створений прототип, який завантажували мішками з піском та перевіряли на маневровість.

У липні СБУ доповіла президенту про готовність використання морських дронів, і відразу ж отримали указ атакувати Кримський міст. В Операції по атаці на міст брали участь п'ять бойових надводних дронів. Вони рухались в перед і розвідували шлях для основної групи. Дронами, які рухались до мосту управляли спеціалісти в Києві. Кожен з морських дронів віз на собі близько 300 кілограмів тротилу та рухався зі швидкістю 80 кілометрів на годину.

Однак безпосередньо до самого мосту дійшли тільки два морські дрони, саме вони і вразили його у липні 2023 року. Перший з двох дронів знеструмив міст, а під час атаки другого по мосту рухався потяг з цистернами, який підірвався разом з дроном - це збільшило руйнування мосту.

Майбутні атаки по Кримському мосту

"Далі буде багато сюрпризів. І не лише щодо Кримського мосту. Міст - приречений", - заявив Малюк.

Як вдалося з'ясувати СБУ, їм вдалося знищити 6 з 8 під опорників мосту, а решта два - були пошкоджені.

Кримський міст і досі повноцінно не функціонує, тому російській війська на півдні України залишились без постійного підкріплення.

Нагадаємо, що в серпні голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів, що морські дрони - це унікальна розробка спецслужби. Саме вони успішно атакували Кримський міст у липні 2023 року, а також російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер "SIG". А також під ударом цих дронів опинилися кораблі "Самум" та "Павел Державин", Крім того, вони завдали пошкоджень великому військовому буксиру ворога "Николай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владимир Козицкий".

Також в Службі безпеки України нещодавно повідомили, що мають на озброєнні ще один морський дрон, який допомагає проводити операції в Чорному морі. Назва його - "Мамай".

Ситуація у Криму

Нагадаємо, що незаконно збудований окупантами Кримський міст зазнав ударів як мінімум двічі.

У жовтні 2022 року на ньому пролунали потужні вибухи, які спричинили значні руйнування. Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що то була операція його спецслужби.

Крім того, у липні 2023 року була ще одна атака на Кримський міст. Тоді було зруйновано два прольоти. Голова СБУ Малюк також підтвердив причетність спецслужби до цієї атаки та зазначив, що її організували за допомогою дронів Sea Baby.

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Також 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Тоді окупанти теж перекривали Кримський міст і заявляли про нібито роботу ППО.

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