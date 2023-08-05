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Підрив нафтового танкера Росії SIG був спецоперацією СБУ та ВМС, - джерела

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Крим, Субота 05 серпня 2023 08:21
Підрив нафтового танкера Росії SIG був спецоперацією СБУ та ВМС, - джерела Фото: СБУ та ВМС підірвали танкер SIG (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Дмитро Левицький, Наталія Юрченко

СБУ та ВМС України провели нову спецоперацію у Чорному морі. Захисники підірвали великий нафтовий танкер РФ SIG, який транспортував паливо для російських військ.

Про це РБК-Україна повідомили джерела в СБУ.

Як повідомляють джерела, спецоперація проходила вже за класичним сценарієм: надводний дрон, 450 кг тротилу, вибух. Як результат - один з найбільш потужних нафтових танкерів РФ (збудований у 2014 році, майже 5 тисяч тонн) розпочав "отрицательное плавание" біля Кримського мосту.

За попередньою інформацією, російський танкер був добре навантажений паливом, тож "феєрверк" було видно здалеку.

"Свою чергову успішну спецоперацію СБУ проводила спільно з ВМС. Цікаво, що вона відбувалася саме в територіальних водах України", - зазначають джерела.

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