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В Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії, є руйнування, - ЗМІ

Середа 20 грудня 2023 15:04
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В Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії, є руйнування, - ЗМІ Фото: Вв Криму прилетіло по центру космічного зв'язку Росії, є руйнування (рос ЗМІ)
Автор: Сергій Пишкін

Зранку, 20 грудня, на території тимчасово окупованого Криму пролунали вибухи. Нібито, прилетіло по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кримський вітер".

Як пише видання, перша атака сталась близько о 4 ранку в Алушті. Тоді ж було зафіксовано щонайменше 3 прильоти на території в/ч 28735 ПУ ФСБ, яка, згідно з відкритими даними, розташовується в селі Сонячногірське.

"Попередньо, атаку було здійснено з БпЛА. Один службовець ПУ ФСБ поранений, пошкоджено антену супутникового зв'язку", - пише "Кримський вітер".

Наступну атаку було здійснено, попередньо, ракетами Storm Shadow о 5-й ранку по 40-у окремому командно-вимірювальному комплексу у складі Головного випробувального космічного центру імені Г. С. Титова Повітряно-космічних сил РФ в селі Вітіно Сакського району.

По території центру зафіксовано щонайменше 2 прильоти. Пошкоджено 1 одиницю військової техніки. Постраждалих немає.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Нещодавно президент Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Зокрема командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

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