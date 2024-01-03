СБУ о Крымском мосте: будут сюрпризы, он обречен

"Это настоящая пощечина Путину, это новая ступень в истории военно-морских сил. Как только его начали строить, мы уже тогда понимали, что в случае полномасштабного вторжения он будет основной логистической артерией для врага. Собственно, оно так и произошло. Вражеские войска на юге Украины получают вооружение подпитывается за счет Крымского моста", - заявил Малюк.

Разрушение Крымского моста позволило ограничить России транспортировку военной техники и топлива на юг захваченных территорий.

"Это законная цель. Согласно нормам Женевской конвенции, других норм международного права, действующего законодательства или традиций ведения войны - это законная цель, ведь это незаконное построение на территории Украины", - рассказал Малюк.

Подготовка операции

В частности, по данным СБУ, для подготовки атак по Крымскому мосту были использованы видео и фото самих же россиян, которые публиковали их в своих соцсетях. Так для одного из ударов использовали видео россиянки, которая снимала свой отдых на яхте – там были видны нижние конструкции моста.

Именно поэтому было принято решение о создании морских дронов Sea Baby. Первоначально был создан прототип, который загружали мешками с песком и проверяли на маневренность.

В июле СБУ доложила президенту о готовности использования морских дронов и сразу же получили указ атаковать Крымский мост. В Операции по атаке на мост участвовали пять боевых надводных дронов. Они двигались вперед и разведывали путь для основной группы. Дронами, которые двигались к мосту, управляли специалисты в Киеве. Каждый из морских дронов вез на себе около 300 килограммов тротила и двигался со скоростью 80 километров в час.

Однако непосредственно до самого моста дошли только два морских дрона, именно они и поразили его в июле 2023 года. Первый из двух дронов обесточил мост, а во время атаки второго по мосту двигался поезд с цистернами, взорвавшийся вместе с дроном - это увеличило разрушение моста.

Предстоящие атаки по Крымскому мосту

"Продолжение следует много сюрпризов. И не только относительно Крымского моста. Мост - обречен", - заявил Малюк.

Как удалось выяснить СБУ, им удалось уничтожить 6 из 8 под опорников моста, а остальные два были повреждены.

Крымский мост до сих пор полноценно не функционирует, поэтому русские войска на юге Украины остались без постоянного подкрепления.

Напомним, что в августе глава Службы безопасности Украины Василий Малюк рассказал, что морские дроны – это уникальная разработка спецслужбы. Именно они успешно атаковали Крымский мост в июле 2023 года, а также российский десантный корабль "Оленегорский горняк" и танкер "SIG". А также под ударом этих дронов оказались корабли "Самум" и "Павел Державин". Кроме того, они нанесли повреждения крупному военному буксиру врага "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Также в Службе безопасности Украины недавно сообщили, что имеют на вооружении еще один морской дрон, помогающий проводить операции в Черном море. Название его – "Мамай".

Ситуация в Крыму

Напомним, что незаконно построенный оккупантами Крымский мост получил удары как минимум дважды.

В октябре 2022 года на нем прогремели мощные взрывы, повлекшие значительные разрушения. Председатель Службы безопасности Украины Василий Малюк подтвердил, что это была операция его спецслужбы.

Кроме того, в июле 2023 г. была еще одна атака на Крымский мост. Тогда было разрушено два пролета. Глава СБУ Малюк также подтвердил причастность спецслужбы к этой атаке и отметил, что ее организовали с помощью дронов Sea Baby.

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Да, 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушение.

Также 21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе был замечен дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Тогда оккупанты тоже перекрывали Крымский мост и заявляли о якобы работе ПВО.

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