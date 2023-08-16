CNN показало відео від СБУ липневої атаки на Кримський міст морським дроном
Служба безпеки України (СБУ) надала журналістам кадри про використання експериментального морського безпілотника для атаки на Кримський міст 17 липня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
В українській спецслужбі також надали виданню нові подробиці про операцію минулого місяця, і зазначили, що будуть нові подібні атаки.
Глава СБУ Василь Малюк заявив, що використаний безпілотник, який отримав назву "Морський малюк" (Sea Baby), став результатом багатомісячної розробки, яка розпочалася одразу після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Український морський дрон (фото надане СБУ / cnn.com)
"Морські безпілотники - це унікальний винахід Служби безпеки України. Жодна з приватних компаній не бере участі. За допомогою цих безпілотників нещодавно ми успішно вразили Кримський міст, ВДК (великий десантний корабель) "Оленегорський Гірник" та танкер SIG", - зазначив він.
СБУ надала журналістам відео липневої операції, на якому було показано екран пілота за кілька хвилин до того, як дрон доставив до 850 кг вибухівки до однієї з бетонних опор мосту.
У CNN додали, що джерела в службі також надали їм два відео з камер відеоспостереження, на яких видно момент удару одного безпілотника по дорожній ділянці мосту, а потім приблизно через 5 хвилин ще один удар - по залізничній ділянці з протилежного напрямку.
Керівник СБУ Малюк також взяв на себе відповідальність за першу атаку на незаконний Кримський міст 8 жовтня, але відмовився повідомити подробиці.
Удари по Кримському мосту
Росіяни незаконно збудували Кримський міст після окупації півострова у 2014 році. Міст з'єднує окупований український півострів із територією РФ. Зараз окупанти використовують його для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт.
Перші вибухи на мосту пролунали ще у жовтні 2022 року під час спецоперації СБУ. Пізніше це підтвердив голова служби Василь Малюк.
А вже цього року, 17 липня, внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту було зруйновано два прольоти. Руйнування були настільки значними, що його відновлення триватиме щонайменше до кінця року.
А вже 12 серпня росіяни заявляли про дві ракетні атаки на Кримський міст. Але, як завжди, в Міноборони РФ прозвітували про успішне відбиття атаки, додаючи, що жертв і руйнувань не було.
За версією загарбників, Кримський міст цього разу намагалися атакувати зенітними ракетами С-200. Більше про вибухи біля Кримського мосту ви можете прочитати у матеріалі РБК-Україна.
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