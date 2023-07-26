СБУ вперше визнала причетність до атаки на Кримський міст у 2022 році
Фото: Василь Малюк, глава СБУ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Служба безпеки України організувала атаку на Кримський міст на початку жовтня 2022 року, коли його було серйозно пошкоджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови СБУ Василя Малюка.
"Багато різних спеціальних операцій. Про частину з них ми зможемо говорити після перемоги, про окремі з них ми взагалі не говоритимемо... Це одна з наших реалізацій, а саме: руйнування Кримського мосту 8 жовтня минулого року", - наголосив Малюк.
Новина доповнюється...