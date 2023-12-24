ua en ru
Нд, 24 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Не тільки Sea Baby. СБУ показала ще один свій морський дрон

Україна, Неділя 24 грудня 2023 21:04
UA EN RU
Не тільки Sea Baby. СБУ показала ще один свій морський дрон Фото: морський дрон "Мамай" (прес-служба СБУ)
Автор: Дмитро Левицький

Служба безпеки України має ще один морський дрон, який допомагає проводити операції в Чорному морі. Його назва "Мамай".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Раніше було відомо, що СБУ застосовує проти російських військових об'єктів морський дрон Sea Baby. Але тепер у спецслужбі вирішили привідкрити таємницю та розповісти про дрон "Мамай".

Як зазначили в СБУ, дрон "Мамай" сьогодні є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі, бо може розганятися до 110 км/год.

Не тільки Sea Baby. СБУ показала ще один свій морський дрон

Фото: морський дрон "Мамай" (прес-служба СБУ)

Морські дрони України

Морський дрон під назвою Sea Baby, як розповідали в СБУ раніше, атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти, зокрема російські кораблі.

Так, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед яких фрегат "Адмірал Макаров".

Цього року дрони СБУ вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Однак не лише СБУ має свого морського дрона. На озброєнні українських військових є ще одна розробка - морський дрон MAGURA V5.

Нагадаємо, раніше в СБУ розповідали, як керували морськими дронами під час атаки на Кримський міст.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України дрони чорное море
NEWS
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
Зміни в мобілізації. Умєров сказав, коли законопроєкт зареєструють в Раді
DAILY
Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ
Данило Крамаренкооглядач РБК-Україна Авдіївка, Куп'янськ та "гойдалки" під Бахмутом. Де Росія намагається прорвати оборону ЗСУ