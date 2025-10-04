СБУ атакувала НПЗ під Оренбургом, а Росія - газову інфраструктуру України: новини за 3 жовтня

Далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Тим часом Росія завдала наймасштабнішого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни.

Більш детально про те, що сталося у п'ятницю, 3 жовтня, - у матеріалі РБК-Україна .

Пролетіли 1400 км: далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ Росії

Вчора, 3 жовтня, далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік.

Росія завдала наймасштабнішого удару по газовій інфраструктурі України від початку війни

У ніч на 3 жовтня російські війська здійснили наймасштабнішу атаку по газовидобувній інфраструктурі України від початку повномасштабної війни. Під ударом опинилися об’єкти "Нафтогазу" на Харківщині та Полтавщині.

Росіяни випустили 35 ракет, зокрема суттєва кількість з них - балістичні, і 60 дронів. Частину ворожих цілей вдалося збити.

Однак внаслідок цієї атаки значна кількість обʼєктів пошкоджена. Частина руйнувань - критичні.

ЄС продовжив на рік антиросійські санкції за "гібридні дії"

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії у зв'язку з гібридними загрозами ще на рік, до 9 жовтня 2026 року.

В ЄС зазначили, що обмеження продовжуються зв'язку з гібридною діяльністю Росії, зокрема маніпулювання іноземною інформацією проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Загалом обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Росії, як вказано, нині застосовуються до 47 фізичних і 15 юридичних осіб.

Активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд чи транзит через територію ЄС.

Краматорськ частково без світла після вибуху, ще два міста - повністю: що сталося

У Донецькій області на тлі загрози балістики ввечері з жовтня пролунали вибухи. Після них у трьох містах почалися проблеми зі світлом.

"Частина Донецької області знеструмлена внаслідок ворожих обстрілів. Зокрема, без світла залишилися вся Дружківка та Костянтинівка, та деякі райони Краматорська", - глава ОВА Вадим Філашкін.

Він зазначив, що росіяни продовжують цілеспрямовано атакувати критичну інфраструктуру та їх мішенню стала енергетика.

Вбивство Парубія було замовлено російськими спецслужбами, - СБУ

Підозрюваний у вбивстві колишнього спікера Верховної Ради Андрія Парубія діяв за вказівкою російських спецслужб. Його завербували минулого року.

Українські правоохоронці з'ясували, що понад рік тому фігурант почав отримувати від російських спецслужб завдання та звітував ворогу про їх виконання. Спочатку чоловік передавав росіянам локації Сил оборони, а також намагався встановити час і напрямок руху поїздів із паливом.

"Після перевірки готовності агента до виконання більш "складного" завдання, російська спецслужба доручила йому вбити Андрія Парубія та профінансувала підготовку до цього злочину. Щоб виконати замовлення держави-агресора, зловмисник відстежував розклад дня і маршрути пересування народного депутата", - уточнили в СБУ

Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - росЗМІ

Сочі потрапив під атаку дронів 2 жовтня, коли в місті з візитом перебував російський диктатор Володимир Путін. Він виступав там на Валдайському форумі.

ЗМІ звернули увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за пів години мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.

У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.

Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.

Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.

ХАМАС погодився звільнити всіх заручників і "віддати" Газу за планом Трампа

Бойовики ХАМАС погодилися відпустити всіх заручників, яких вони утримували з 7 жовтня 2023 року, а також передати Газу під управління палестинського органу.

