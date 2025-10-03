Пролетіли 1400 км: далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних НПЗ РФ, - джерела

Сьогодні, 3 жовтня, далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російський нафтопереробних заводів. Йдеться про "Орськнафтооргсинтез", що розташований за 1400 км від кордону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

За інформацією джерела, ударні далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ вчергове вразили ціль на відстані 1400 км - цього разу у населеному пункті Орськ.

"Бавовна" палала на нафтопереробному заводі "Орськнафтооргсинтез" в Оренбурзькій області РФ. На цьому НПЗ працюють чотири установки первинної переробки нафти, його потужність - 6,6 млн тонн нафти на рік.

Як пояснило джерело, завод випускає близько 30 видів різної продукції: автобензини, дизельне паливо, масла, авіакеросин, бітум, мазут.

На відео видно, як після прильотів безпілотників ЦСО "А" СБУ над НПЗ підіймаються стовпи чорного диму. На заводі оголосили евакуацію, а місцева влада Орська закликала не піддаватися паніці.

"СБУ продовжує завдавати серйозних збитків російській економіці, відпрацьовуючи по об'єктах нафтогазової промисловості рф. Зменшення нафтодоларових надходжень до бюджету напряму впливає на здатність агресора продовжувати війну проти України", - йдеться у повідомленні.

Проінформовано джерело уточнило, що майже 40% потужностей російських НПЗ вже простоюють. Працюватимемо й надалі над тим, щоб збільшити цю цифру.