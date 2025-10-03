У списку Медведчук. ЄС продовжив на рік антиросійські санкції за "гібридні дії"

Європейський Союз продовжив санкції проти Росії у зв'язку з гібридними загрозами ще на рік, до 9 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

"Сьогодні Рада (ЄС) ухвалила рішення продовжити дію індивідуальних обмежувальних заходів щодо осіб, відповідальних за дестабілізуючі дії Росії за кордоном, на один рік, до 9 жовтня 2026 року", - йдеться в заяві.

В ЄС зазначили, що обмеження продовжуються зв'язку з гібридною діяльністю Росії, зокрема маніпулювання іноземною інформацією проти ЄС, його держав-членів та партнерів.

Загалом обмежувальні заходи, вжиті у зв'язку з дестабілізуючою діяльністю Росії, як вказано, нині застосовуються до 47 фізичних і 15 юридичних осіб.

Активи зазначених осіб підлягають заморожуванню, а громадянам та компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти, фінансові активи чи економічні ресурси. Фізичні особи також підпадають під заборону на в'їзд чи транзит через територію ЄС.

Знімок з екрана: у списку також фігурує зрадник України Віктор Медведчук