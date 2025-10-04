СБУ атаковала НПЗ под Оренбургом, а Россия - газовую инфраструктуру Украины: новости за 3 октября

Дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российский нефтеперерабатывающих заводов. Тем временем Россия нанесла самый масштабный удар по газовой инфраструктуре Украины с начала войны.

Пролетели 1400 км: дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих НПЗ России

Вчера, 3 октября, дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.

Ударные дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ в очередной раз поразили цель на расстоянии 1400 км - на этот раз в населенном пункте Орск.

"Хлопок" горел на нефтеперерабатывающем заводе "Орскнефтеоргсинтез" в Оренбургской области РФ. На этом НПЗ работают четыре установки первичной переработки нефти, его мощность - 6,6 млн тонн нефти в год.

Россия нанесла самый масштабный удар по газовой инфраструктуре Украины с начала войны

В ночь на 3 октября российские войска совершили самую масштабную атаку по газодобывающей инфраструктуре Украины с начала полномасштабной войны. Под ударом оказались объекты "Нафтогаза" в Харьковской и Полтавской областях.

Россияне выпустили 35 ракет, в том числе существенное количество из них - баллистические, и 60 дронов. Часть вражеских целей удалось сбить.

Однако в результате этой атаки значительное количество объектов повреждено. Часть разрушений - критические.

ЕС продлил на год антироссийские санкции за "гибридные действия"

Европейский Союз продлил санкции против России в связи с гибридными угрозами еще на год, до 9 октября 2026 года.

В ЕС отметили, что ограничения продолжаются в связи с гибридной деятельностью России, в частности манипулирование иностранной информацией против ЕС, его государств-членов и партнеров.

В общем ограничительные меры, принятые в связи с дестабилизирующей деятельностью России, как указано, в настоящее время применяются к 47 физическим и 15 юридическим лицам.

Активы указанных лиц подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства, финансовые активы или экономические ресурсы. Физические лица также подпадают под запрет на въезд или транзит через территорию ЕС.

Краматорск частично без света после взрыва, еще два города - полностью: что произошло

В Донецкой области на фоне угрозы баллистики вечером с октября прогремели взрывы. После них в трех городах начались проблемы со светом.

"Часть Донецкой области обесточена в результате вражеских обстрелов. В частности, без света остались вся Дружковка и Константиновка, и некоторые районы Краматорска", - глава ОВА Вадим Филашкин.

Он отметил, что россияне продолжают целенаправленно атаковать критическую инфраструктуру и их мишенью стала энергетика.

Убийство Парубия было заказано российскими спецслужбами, - СБУ

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия действовал по указанию российских спецслужб. Его завербовали в прошлом году.

Украинские правоохранители выяснили, что более года назад фигурант начал получать от российских спецслужб задания и отчитывался врагу об их выполнении. Сначала мужчина передавал россиянам локации Сил обороны, а также пытался установить время и направление движения поездов с топливом.

"После проверки готовности агента к выполнению более "сложного" задания, российская спецслужба поручила ему убить Андрея Парубия и профинансировала подготовку к этому преступлению. Чтобы выполнить заказ государства-агрессора, злоумышленник отслеживал расписание дня и маршруты передвижения народного депутата", - уточнили в СБУ

Сочи атаковали дроны, когда там находился Путин, - росСМИ

Сочи попал под атаку дронов 2 октября, когда в городе с визитом находился российский диктатор Владимир Путин. Он выступал там на Валдайском форуме.

СМИ обратили внимание, что около 22:30 аэропорты в Сочи и Геленджике закрыли, а уже через полчаса мэр Сочи Андрей Прошунин пожаловался на атаку беспилотников.

В сети появилась информация, что системы ПВО пытались сбить над морем дроны. Также была слышна сирена и взрывы.

Об атаке также заявлял глава федеральной территории Сириус в Краснодарском крае Дмитрий Плишкин.

При этом Путин выступал и отвечал на вопросы на пленарной сессии Валдайского форума до 22:00.

После атаки Минобороны РФ, как обычно, заявило об "успешном уничтожении" 11 дронов над акваторией Черного моря. Также четыре дрона якобы сбили над временно оккупированным Крымом.

Стоит заметить, что Украина официально не сообщала об атаке дронов на Сочи.

ХАМАС согласился освободить всех заложников и "отдать" Газу по плану Трампа

Боевики ХАМАС согласились отпустить всех заложников, которых они удерживали с 7 октября 2023 года, а также передать Газу под управление палестинского органа.

