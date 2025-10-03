ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - росЗМІ

Сочі, П'ятниця 03 жовтня 2025 21:10
UA EN RU
Сочі атакували дрони, коли там перебував Путін, - росЗМІ Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сочі потрапив під атаку дронів, коли в місті з візитом перебував російський диктатор Володимир Путін. Він виступав там на Валдайському форумі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times.

Видання звернуло увагу, що близько 22:30 аеропорти в Сочі та Геленджику закрили, а вже за півгодини мер Сочі Андрій Прошунін поскаржився на атаку безпілотників.

У мережі з'явилася інформація, що системи ППО намагалися збити над морем дрони. Також було чути сирену і вибухи.

Про атаку також заявляв глава федеральної території Сіріус у Краснодарському краї Дмитро Плішкін.

При цьому Путін виступав і відповідав на запитання на пленарній сесії Валдайського форуму до 22:00.

Після атаки Міноборони РФ, як зазвичай, заявило про "успішне знищення" 11 дронів над акваторією Чорного моря. Також чотири дрони нібито збили над тимчасово окупованим Кримом.

Варто зауважити, що Україна офіційно не повідомляла про атаку дронів на Сочі.

Що сказав Путін на Валдайському форумі

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час виступу на Валдайському форумі відповів на заяву президента США Дональда Трампа про те, що Росія - це "паперовий тигр".

Він фактично кинув виклик НАТО і закликав Альянс розібратися з таким "паперовим тигром".

Також глава Кремля нафантазував успіхи російських окупантів у Куп'янську, Костянтинівці та Покровську.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Сочи Атака дронів
Новини
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Шатдаун у США вплине на постачання зброї Україні? Що кажуть у МЗС
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим