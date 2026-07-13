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СБС ударили по 15 российским судам и 9 энергоузлам (видео)

12:31 13.07.2026 Пн
2 мин
Мадяр раскрыл новые результаты операций "Молочка" и "Крымский рубильник off"
aimg Юлия Капитонова
СБС ударили по 15 российским судам и 9 энергоузлам (видео) Фото: За прошедшие сутки СБС поразили 1725 уникальных целей РФ (Captain_Hektor)
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Ночью 13 июля бойцы Сил беспилотных систем поразили 15 судов "теневого флота" РФ. Более того, под удары попали российские энергоузлы на ВОТ и вражеская ПВО.

Об этом заявил командующий СБС Роберт "Мадяр" Бровди, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"15 судов за ночь. 105 судов за 8 суток отработано Птицами СБС.
Операция "МоЛоЧКа" будет продолжаться до занесения теневого флота России в Красную книгу Азовского моря. Сейчас - 105 желтых и красных карточек, четвертьфиналы проведены…", - заявил "Мадяр".

По его словам, минувшей ночью Силы беспилотных систем поразили:

  • семь танкеров,
  • пять сухогрузов,
  • один паром,
  • два буксира.

Также командующий СБС уточнил, что в период 6-13 июля под удары его бойцов попали уже 105 вражеских плавсредств.

"Перевалочная инфраструктура полуострова получает жало каждую ночь, движение проливом остановлено, выгрузка ограничена до минимума", - подчеркнул "Мадяр".

Также он объявил новые результаты операции "Крымский рубильник off". Как оказалось, в течение 12-13 июля в Крыму и остальных оккупированных территориях поражено 9 энергоузлов-подстанций разной мощности.

Более того, атакован стратегический Пункт перетока электричества энергомоста Кубань-Крым из РФ "Крым". Это произошло второй раз за 48 часов.

"Поражены 4 элемента ПВО. Уничтожена пусковая установка С-400 "Триумф", ЗРК "Тор" и 2 комплекса РЛС", - добавил "Мадяр".

Также за прошедшие сутки бойцы СБС в тактической глубине всего фронта поразили 1725 уникальных целей врага.

Ранее РБК-Украина писало, сколько российских захватчиков воины СБС успели ликвидировать и ранить 12 июля.

Кроме того, мы сообщали о новых результатах 40-дневной операции СБУ.

Также стало известно, как за одну ночь было поражено 14 судов "теневого флота" РФ.

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