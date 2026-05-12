ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів

12:59 12.05.2026 Вт
2 хв
У ЗСУ назвали цілі, які потрапили під удар
aimg Валерій Ульяненко
СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів Фото: СБС ЗСУ уразили низку ворожих цілей (Getty Images)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні станції ПРВ-16 та П-18, склади та пункти дислокації росіян на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС.

Читайте також: Мільярдні втрати для РФ: скільки техніки ППО знищили ЗСУ за квітень

Зазначається, що оператори 1-го окремого центру Сил безпілотних систем уразили дві ворожі РЛС:

  • ПРВ-16 - радіолокаційний висотомір, що використовується для визначення висоти повітряних цілей та наведення засобів ППО противника.
  • П-18 - радіолокаційна станція метрового діапазону, що використовується для раннього виявлення повітряних цілей, зокрема літаків, крилатих ракет та дронів.

Окрім РЛС, оператори СБС уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації росіян. Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

"Як результат противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об’єкти та забезпечувати стійкість своїх угруповань на фронті", - наголосили в СБС.

Удари по ворожому тилу

Нагадаємо, українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу. Зокрема, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт", який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Також українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57). Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Донецька область ППО Сили безпілотних систем
Новини
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Міндічу і Чернишову оголосили підозру у справі про "Династію"
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай