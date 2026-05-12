СБС "осліпили" ворога на Донеччині: відео влучних ударів

Сили безпілотних систем уразили радіолокаційні станції ПРВ-16 та П-18, склади та пункти дислокації росіян на тимчасово окупованій Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву СБС .

Нагадаємо, українські воїни регулярно завдають результативних ударів по військових об'єктах окупантів як на воді, так і в глибокому тилу. Зокрема, у порту Приморськ було уражено російський ракетний корабель "Каракурт" , який є носієм крилатих ракет "Калібрів".

"Як результат противник втрачає здатність контролювати повітряний простір, захищати критичні об’єкти та забезпечувати стійкість своїх угруповань на фронті", - наголосили в СБС.

Окрім РЛС, оператори СБС уразили склад пально-мастильних матеріалів, склад боєприпасів і тимчасові пункти дислокації росіян. Операції проведено у взаємодії з Центром глибинних уражень Сил безпілотних систем.

Крім того, підрозділи Сил безпілотних систем провели серію прицільних ударів по засобах ППО та об'єктах управління російської армії у Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Також українські дрони подолали 1700 км до аеродрому "Шагол" та знищили чотири російські літаки (Су-34 та Су-57). Вартість одного Су-34 становить 35-50 мільйонів доларів, а Су-57 - 100-120 мільйонів доларів.