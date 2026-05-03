Мінус ще один носій "Калібрів": Сили оборони уразили ракетний корабель "Каракурт"

14:20 03.05.2026 Нд
Це результат атаки на порт Приморськ
aimg Тетяна Степанова
Фото: Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Каракурт" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сили оборони уразили російський ракетний корабель "Каракурт" у порту Приморськ. Він є носієм крилатих ракет "Калібрів", які ворог часто запускає по Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава СБУ генерал-майор Євгеній Хмара доповів президенту про успішне ураження обʼєктів порту Приморськ.

Це була спільна операція Служби безпеки, Сил безпілотних систем, ССО, ГУР та прикордонників.

Уражено ракетний корабель "Каракурт", сторожовий катер та ще один танкер тіньового нафтового флоту.

Значних ушкоджень досягнуто також і в інфраструктурі нафтоналивного порту.

Фото: Сили оборони уразили ракетний корабель РФ "Каракурт"(t.me/V_Zelenskiy_official)

"Кожен такий наш результат обмежує російський потенціал війни. Погодив СБУ й додаткові цілком справедливі відповіді на російські удари по наших містах і селах. Росія може закінчити цю свою війну в будь-який момент. Затягування війни призведе тільки до масштабування наших захисних операцій", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні , 3 травня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони уразили два нафтові танкери РФ в акваторії порту Новоросійськ, які використовувалися для перевезення нафти.

